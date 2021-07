🎥 La belle surprise de Lionel Messi à un supporter centenaire

Lionel Messi a envoyé un message personnel à ce qui est probablement son supporter le plus ùgé : un homme centenaire qui avait noté chaque but de la Pulga dans un carnet dédié.

Depuis 2004, Don Hernan, fan absolu de football comme ne peut en fournir que l'Amérique du Sud, mais surtout amoureux de Lionel Messi, note chaque but marqué par la Pulga dans son petit calepin dédié. Cela représente déjà, l'air de rien, 748 buts, et Hernan a suivi la Copa America remportée par l'Argentine avec attention.

La semaine passée, Don Hernan a eu 100 ans, et pour l'occasion, Lionel Messi a fait au vieil homme la plus belle surprise possible, en lui envoyant une vidéo que lui a montrée son petit-fils : "Bonjour Hernan. Évidemment, j’ai entendu parler de votre histoire. Ca me paraît fou que vous notiez tous mes buts comme ça. Je tiens à vous embrasser très fort et vous remercie pour le travail que vous faites. Je vous souhaite le meilleur. A bientôt", déclare le joueur du FC Barcelone à un Don Hernan incrédule : "Ne me dites pas que c'est Messi ? Il est ici ?", demande-t-il. "Non, il est chez lui, à Barcelone", corrige son petit-fils, qui explique à Diario Olé : "Il n'a pas d'internet, pas d'ordinateur. Il ne peut pas voir les matchs du Barça donc il m'appelle pour savoir si Messi a marqué".