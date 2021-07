🎥 Neuf buts, un comeback incroyable : le match complètement fou entre Montréal et Cincinnati

Difficile de faire mieux en termes de spectacle que le match entre Montréal et Cincinnati cette nuit en MLS. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 5-4 avec une victoire canadienne et une comeback incroyable.

Menés 2-4, les Canadiens ont réussi à revenir dans la partie en inscrivant trois buts entre 15 minutes (entre la 72e et la 87e minute). De quoi ravir les quelques supporters présents et les téléspectateurs.

