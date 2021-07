Nette défaite d'OHL pour son dernier match de préparation : "Une équipe un niveau au-dessus du nôtre"

Dernier gros test pour les hommes de Marc Brys opposés à Düsseldorf.

L'équipe de Marc Brys s'est inclinée 0-3 face au Fortuna Düsseldorf, qui a terminé quatrième en D2 allemande la saison dernière.

"Cette équipe était un niveau au-dessus du nôtre", a déclaré Brys après coup sur le site internet du club.

"Nous avons été menés de manière un peu malheureuse avec ce but contre son camp de Patris. Juste avant la mi-temps, nous avons concédé un penalty et sommes rentrés aux vestiaires avec un retard de deux buts. Cela a bien sûr rendu les choses très difficiles. Et après le troisième but au début de la deuxième période, c'est devenu vraiment compliqué ", a analysé l'entraîneur.

Samedi prochain, OHL débutera la nouvelle saison avec un match à domicile contre Zulte Waregem : "C'était un match intéressant. Une fois de plus, nous avons joué contre une grosse équipe. Cela me donne l'occasion d'évaluer ce groupe. Nous nous sommes montrés solides en tant qu'équipe et n'avons pas baissé les bras. Pas même après le 3-0."