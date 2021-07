Xeka revient sur son altercation avec Tiago Djalo

A la mi-temps du match amical face à Courtrai (1-1) samedi, les Lillois Tiago Djalo (21 ans, 17 apparitions en L1 pour la saison 2020-2021) et Xeka (26 ans, 33 apparitions et 1 but en L1 pour la saison 2020-2021) en sont venus aux mains et ont été exclus.

Xeka est sorti du silence concernant son altercation avec son coéquipier lillois Tiago Djalo. "Je tenais juste à m’expliquer sur ce qui s’est passé pendant le match. J’ai fait une remarque à un collègue avec qui je n’ai jamais eu de soucis. Celui-ci s’est senti offensé", a écrit le joueur des Dogues dans une storu sur son compte Instagram. "Pourtant, je ne l’ai jamais insulté ni manqué de respect envers lui. Au coup de sifflet à la mi-temps, il s’est précipité vers moi et m’a agressé. J’ai essayé de tout simplement me défendre." "Je m’excuse auprès des supporters et du club pour cette situation. Tous les gens qui me connaissent savent bien que je ne suis pas du tout agressif. Je peux avoir une personnalité forte mais j’ai toujours de bonnes intentions", s’est défendu Xeka.