Arthur Théate proche de quitter le KV Ostende

Alexander Blessin va avoir du boulot : après Hjulsager, Sakala et Vandendriessche, c'est désormais Arthur Théate qui devrait quitter le KV Ostende.

Après son excellente saison 2020-2021, Arthur Théate (21 ans) a explosé et attire les regards à l'international, lui qui quittait l'équipe Espoir du Standard il y un an pour rejoindre la Côte. Ostende n'était prêt à laisser partir son défenseur central que contre un montant satisfaisant, et cela devrait être le cas cette semaine, d'après Het Belang van Limburg.

Théate devrait en effet rejoindre le FC Bologne, en Serie A. Le KVO réclamait jusqu'ici 8 millions d'euros et on suppose donc que c'est le montant que devrait payer le club italien. Un beau transfert pour l'international espoirs, mais une épine dans le pied de Gauthier Ganaye qui, après avoir réussi à conserver Jack Hendry, va désormais devoir lui trouver un nouveau compère en défense centrale.