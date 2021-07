Mina répond à Messi et à la polémique

Cependant, Mina n'en veut pas à Lionel Messi.

Battu par l’Argentine en demi-finale de la Copa America (1-1, 3-2 tab), Yerry Mina (26 ans, 35 sélections et 7 buts) avait vu Lionel Messi (34 ans, 151 sélections et 76 buts) le chambrer après sa tentative ratée pendant la séance de tirs au but. Pas de quoi vexer le défenseur central de la Colombie qui respecte trop son ancien coéquipier du FC Barcelone.

"Ce qui s'est passé avec Leo, ça peut arriver à tout moment, c'est le football, a réagi le joueur d’Everton, dans des propos relayés par Marca. La vie est faite de rebondissements, de revanches, mais je suis tranquille parce que je sais que Leo est une grande personne. Je l'ai connu à Barcelone et je le remercie pour le soutien qu'il m'a apporté, je le respecterai toujours."

"Je l'admire pour ce qu'il est. A ce moment, on défendait tous les deux notre sélection. Si je pouvais donner ma vie pour ma sélection, je le ferais. Mais ce qui est arrivé, c'est du passé, rien de plus", a conclu Mina, pas intéressé par une polémique avec l’Argentin.