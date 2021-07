Le temps presse : Anderlecht cherche encore le remplaçant de Lukas Nmecha

L'argent du transfert de Lukas Nmecha ne restera pas longtemps dans les caisses, du moins pas en intégralité : le RSC Anderlecht se cherche au moins un attaquant, dont au moins un qui devrait être acheté.

Benito Raman a beau être arrivé pour renforcer le secteur offensif anderlechtois, il n'est bien sûr pas le remplaçant direct de Lukas Nmecha : l'attaquant arrivé de Schalke doit aider Kompany à pouvoir mettre en place le schéma à deux attaquants qu'il tient à essayer cette saison. Ce dimanche contre l'Union Saint-Gilloise, Raman sera donc probablement utilisé en duo avec Thelin, faute de mieux.

Mieux, c'est la priorité de Peter Verbeke et le(s) dossier(s) doi(ven)t encore être ficelés, si possible cette semaine ...

Guessand? Samatta?

Le nom d'Evann Guessand nous était revenu il y a plusieurs semaines désormais et Anderlecht suit toujours l'Ivoirien de l'OGC Nice, mais son cas est plus compliqué que prévu. Guessand serait plus cher qu'initialement espéré. Mais Guessand a trop de concurrence à Nice pour espérer jouer beaucoup, et cherche donc une porte de sortie.

© photonews

Parmi les autres noms évoqués, un autre est bien connu, puisqu'il s'agit ... d'Aly Samatta. Le champion de Belgique 2019 évolue à Fenerbahçe, où il ne s'épanouit pas vraiment après un transfert déjà compliqué à Aston Villa. Des contacts existeraient, mais la direction anderlechtoise ne laisse rien filtrer cet été.

Le temps presse pour accueillir un attaquant et l'intégrer au groupe au plus vite - par exemple avant les barrages de Conference League - et Kompany aimerait même en accueillir deux. Thelin n'est pas une option de long ni même de moyen terme, et le poste de 9 est donc clairement à renforcer en profondeur. Dans cette optique, une partie du transfert de Sambi Lokonga pourrait donc être réinvestie directement. Sans oublier que Sambi lui-même doit être remplacé. Via une solution interne ou un nouveau milieu ?