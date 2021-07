"C'est pour bientôt" : Didier Lamkel Zé menace l'Antwerp d'utiliser ... la loi 78 pour quitter le club

Saga Lamkel Zé, saison 3, épisode 47 : l'ailier camerounais menace désormais son club d'utiliser la loi 78 pour signer où il le souhaite ...

Didier Lamkel Zé est écarté cet été de la préparation de l'Antwerp par le nouvel entraîneur du Great Old, Brian Priske, qui a estimé que les joueurs ne se battant pas pour le club n'avait "rien à y faire". Lamkel Zé, qui avait offert un véritable récital sur les réseaux sociaux en annonçant successivement, à deux jours d'intervalle, son départ de l'Antwerp puis sa décision de rester, a cette fois visiblement pris sa décision (?) : il veut partir, et si possible ... pour Anderlecht, auquel il fait des appels du pied sur les réseaux, postant des photos en maillot des Mauves et partageant des "rumeurs" évoquant son arrivée.

Cette fois, Lamkel Zé a même été plus loin, partageant une discussion privée avec un supporter du RSCA lui suggérant d'utiliser la loi 78 pour forcer son départ - la même loi, donc, que celle brandie par Michel-Ange Balikwisha pour rejoindre l'Antwerp contre la volonté du Standard. L'attaquant camerounais accompagne la photo de ces mots : "C'est pour très bientôt", avant de partager des captures d'écran expliquant la loi 78 et même ... une composition d'équipe d'Anderlecht l'alignant flanc droit, toujours en story Instagram. On ne sait pas ce qu'en pensent Vincent Kompany et Peter Verbeke ...

Il a même fait ça compo ptdrrrr pic.twitter.com/CtqjiRE6Ha — waxro_ (@waxro_) July 20, 2021