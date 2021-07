Alexandre Boucaut sait que former un arbitre est compliqué: "Un U15 du Standard bénéficie d'un programme Elite, pas un jeune arbitre"

Alexandre Boucaut, arbitre bien connu de notre championnat, est aussi présent auprès des jeunes (voir très jeunes) futurs arbitres. Nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir la formation et l'initiation des futurs hommes en noir en Belgique.

Chargé du recrutement des jeunes arbitres, Alexandre Boucaut est revenu sur les difficultés dans la formation: "On essaie de former correctement, via les Referee Academy. C'est une sorte de pré-formation, car ces jeunes entre 12 et 15 ans sont encadrés par des anciens arbitres. Nous avons aussi un réseau de formation dans toutes les provinces pour les jeunes qui ont plus de 15 ans".

C'est après que cela se complique: "On avait des idées de projets, comme une option "arbitrage" dans les écoles, mais c'est compliqué à mettre en place. Quand un jeune joueur U15 ou U16 qui évolue au Standard, qui est en équipe nationale U17, doit avancer sans sa formation, il est dans un programme "Elites" qui lui permet de combiner ses études et le football. Pour les jeunes arbitres du même âge, ce n'est pas possible car ils n'en sont qu'au début de leur carrière et il est très difficile de déceler si un jeune sera un grand arbitre voire même un talent."

"Après, je travaille depuis 1 an sur un projet visant à guider les jeunes vers l'arbitrage. On essaie, maintenant que le Covid est passé, d'avoir un programme de recrutement classique pour pouvoir sortir des arbitres de manière régulière, que les provinces puis le football national puissent en profiter".

Tout le monde en a besoin, on le sait : pas d'arbitres, pas de football.