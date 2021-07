🎥 Real Madrid : Les premiers mots de David Alaba

Officiellement présenté à la Casa Blanca, l'Autrichien a fait face aux médias.

Arrivé libre de tout contrat du Bayern Munich, David Alaba va récupérer le numéro 4 de Sergio Ramos au Real Madrid. Un choix fort, mais qui ne vient pas de lui. "J’ai parlé avec le club et ils m’ont proposé ce numéro, car il n’y avait pas d’autre numéro disponible. Je sais ce que ce numéro signifie pour le club. C’est un honneur de le porter, ça me motive beaucoup. C’est un numéro qui représente la force, le leadership. Je ne viens pas à Madrid pas pour me comparer avec un autre. Je viens pour être Alaba", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le capitaine de l'Autriche a justifié le choix Real Madrid. "J’ai décidé pour grandir en tant qu’homme et personne. J’ai reçu plusieurs offres, mais pour moi il n’y avait qu’une option : le Real Madrid. C’est un rêve qui se réalise. C’est le plus grand club du monde", a souligné le défenseur.

"Ça m’a peiné de voir Zidane quitter le club, mais je suis content qu’Ancelotti soit arrivé. Nous avons une bonne relation (l’Italien avait été son entraîneur au Bayern Munich) et c’est un énorme plaisir de pouvoir retravailler avec lui. Je suis polyvalent, je peux jouer à différentes positions. La décision revient à l’entraîneur et j’ai confiance en lui. J’ai pu discuter un peu avec Ancelotti, mais je ne lui ai rien demandé concernant mon poste. Un système à trois défenseurs ? Ça dépend des joueurs et c’est encore une fois au coach de décider", a conclu Alaba.