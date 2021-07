Didier Lamkel Zé: "J'ai toujours été ouvert et honnête... mais ce n'est pas le cas de tout le monde"

Didier Lamkel Zé veut quitter l'Antwerp et donne sa version des faits dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.

Depuis plusieurs jours, le Camerounais fait le show sur les réseaux sociaux où il met la pression sur la direction anversoise et où il a même menacé l'Antwerp de faire appel à la loi '78 pour quitter le Great Old.

Et il n'hésite pas à pointer du doigt certains joueurs pour expliquer sa situation. "Dans le foot, il y a beaucoup d'hypocrites. En ce qui me concerne, je suis toujours ouvert et honnête. C'est pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui m'apprécient. Mbokani, Seck, Batubinsika... J'ose même aller vers l'entraîneur quand il y a quelque chose que je ne trouve pas bien. Jamais je ne parlerai dans le dos de quelqu'un. Mais... tout le monde n'est pas comme ça", peste-t-il.

"Surtout dans le vestiaire dans l'Antwerp", ajoute le Camerounais. "Dès qu'il se passe quelque chose avec Didier, ils sont plusieurs à aller voir la direction: 'Didier Lamkel Zé a fait ceci... Didier Lamkel Zé afait cela...' Mbokani m'a souvent dit que je ne devais pas m'en faire pour ça. Je ne le fais pas. Mentalement, je suis très fort. Ce que disent les autres de moi ne m'intéressent pas", affirme le joueur dans cette interview réalisée par Sacha Tavolieri.