Laporta envisage deux départs dans son noyau

Le Président du FC Barcelone a parlé de deux joueurs qui devraient quitter le club.

Présent jeudi aux côtés de Memphis Depay, dans le cadre de la présentation à la presse de l’attaquant néerlandais, Joan Laporta en a profité pour évoquer les dossiers chauds du mercato du FC Barcelone.

Outre les cas Lionel Messi et Antoine Griezmann, le président des Blaugrana s’est confié sur la situation de Miralem Pjanic (31 ans) et Samuel Umtiti (27 ans). Pour le boss du club catalan, un départ du milieu bosnien et du défenseur central français fait partie des options envisagées.

" Nous respectons nos joueurs. Quand nous parlons avec eux, nous le faisons avec franchise. Ils ont peu joué la saison dernière mais ils ont bien travaillé durant l’avant-saison. Ils sont impliqués. Si nous avons une réticence sur le fait de commencer la saison avec eux, nous leur dirons. Le plus important, c’est leur situation sportive. Ils connaissent l’opinion de l’entraîneur et les chances qu’ils auront de jouer. Les premiers intéressés de trouver une solution et de disposer de temps de jeu, ce sont eux"Le , a-t-il lancé dans des déclarations retranscrites sur le site officiel du club.