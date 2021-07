Un nouveau concurrent à Crystal Palace pour Benteke ?

Alors qu'il a récemment prolongé son contrat avec Crystal Palace, Christian Benteke voit sans doute la piste Odsonne Edouard d'un mauvais oeil.

Odsonne Edouard fait partie des jeunes talents en vogue sur le mercato. D'après les informations du quotidien britannique The Guardian, Crystal Palace serait intéressé par les services de l'attaquant français. Mais le club londonien n'est pas le seul dans le dossier, puisque d'autres écuries de Premier League sont également sur les rangs.

Le principal intéressé sort d'une saison très réussie sous les couleurs du Celtic Glasgow. En 2020/2021, il a inscrit 22 buts, et délivé 6 passes décisives, en 40 matchs toutes compétitions confondues avec la tunique des Bhoys. Des performances et des statistiques qui attisent les convoitises sur le marché des transferts.

De son côté, Christian Benteke appréhende sans doute la possible arrivée du joueur de 23 ans chez les Eagles. Et pour cause, le Diable Rouge, qui doit déjà faire avec les présences de Zaha, Mateta et Ayew pour se faire une place à la pointe de l'attaque, verrait débarquer un nouveau concurrent à son poste. Affaire à suivre.