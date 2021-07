Ferdy Druijf devient le chouchou des supporters malinois : "Les belles histoires concernant le public sont vraies"

Alors que Malines était mené 0-2 à l'AFAS Station, le KaVé est parvenu à s'imposer 3-2 grâce à un doublé de Ferdy Druijf.

Après l'arrivée du Néerlandais la saison dernière, certains ont douté de ses capacités. Mais Ferdy Druijf a fait taire les secptiques avec son doublé ce week-end et les supporters ont scandé son nom. "J'ai déjà entendu de belles histoires concernant le public, elles sont vraies. Je n'en avais pas encore fait l'expérience, bien sûr. C'est la persévérance de toute l'équipe à ne pas abandonner après avoir été menée 0-2. Nous savons que le public sera derrière nous si un but est marqué", a souligné le buteur.

S'efforcer d'améliorer encore la coopération avec Cuypers

La coopération entre Druijf et Cuypers semblait bien se passer. "Nous devrions être capables de faire encore mieux ensemble. J'aime jouer avec lui. Nous avons des joueurs fantastiques et en tant que club, nous pouvons obtenir beaucoup plus d'eux".