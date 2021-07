Ritchie De Laet réclame des renforts du côté de l'Antwerp : "Nous manquons d'expérience ici et là"

Alors que l'Antwerp menait 0-2 à l'AFAS Stadion contre le KV Malines, les locaux sont parvenus à revenir aux score puis à prendre les commandes de la rencontre et s'imposer ainsi 3-2. Un sacré coup sur la tête du Great Old.

L'Antwerp a perdu beaucoup de joueurs importants cet été et va devoir continuer de se renforcer si le matricule 1 veut concurrencer le Club de Bruges cette saison. Le Great Old s'est incliné contre Malines lors du match d'ouverture de Jupiler Pro League. "On voyait déjà que nous étions sous pression et qu'ils gardaient facilement le ballon et trouvaient l'homme libre. En première mi-temps, nous avons plutôt bien résolu ce problème, mais bien sûr, vous ne pouvez pas continuer à agir de la sorte", a souligné Ritchie De Laet à l'issue de la rencontre.



L'Antwerp a joué avec une équipe assez inexpérimentée. "Quand on regarde notre côté gauche... Je pense qu'ensemble ils sont aussi vieux que moi. Il vous manque un peu d'expérience ici et là. Normalement, on ne devrait jamais concéder perdre de la sorte, mais pendant la majeure partie des nonante minutes, nous étions sous pression", a précisé le défenseur.



De Laet ne savait pas trop quoi penser de cette performance. "Je pense que nous étions plutôt bien en bloc en première mi-temps, ce qui est positif. Il nous manque encore des joueurs clés à certains postes".