Benfica veut conserver Mile Svilar, mais le jeune Belge hésite

Où jouera Mile Svilar la saison prochaine ? Le portier international espoirs a encore un an de contrat à Benfica, qui espère le conserver, mais voudrait aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Mile Svilar a reçu une offre de contrat de la part de Benfica, où il arrive en fin de bail dans un an, mais hésite à l'accepter. Parti d'Anderlecht en 2017, le jeune portier belge espérait obtenir plus de temps de jeu au Portugal, mais a dû se contenter de l'équipe B pour la quasi-intégralité de la saison passée, et espère désormais des garanties de temps de jeu.

Plusieurs équipes sont intéressées, mais Svilar et son entourage veulent désormais prendre leur temps et étudier calmement leurs options. À 21 ans, l'international espoirs veut prendre la bonne décision.