OFFICIEL : Toby Alderweireld rejoint Al-Duhail et Edmilson Junior

Tottenham a officialisé la nouvelle ce mardi, Toby Alderweireld répondant lui-même en partageant une vidéo de ses meilleurs moments sous le maillot des Spurs. Le Diable Rouge de 32 ans rejoint Al-Duhail SC contre un montant estimé à 15 millions d'euros, lui qui était encore sous contrat à Tottenham jusqu'en 2023.

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.



We wish Toby the very best for the future.