Officiel: la jeune star du PSV signe à Dortmund

Donyell Malen a mis la EreDivisie dans sa poche, il s'attaque désormais à la Bundesliga. Le jeune attaquant néerlandais quitte le PSV pour le Borussia Dortmund, où il a signé un contrat de cinq ans.

Passé par les centres de formation de l'Ajax et d'Arsenal avant d'atterrir au PSV en 2017, Donyell Malen a rapidement fait ses preuves à Eindhoven. En quatre ans, dont trois dans l'effectif pro, il a disputé 116 rencontres, inscrit 55 buts et distillé 24 assists.

Il en a aussi profité pour s'installer en équipe nationale: 13 matchs et deux buts... et deux assists lors du dernier Euro, au cours duquel il a participé aux quatre rencontres des Pays-Bas.

Borussia Dortmund have completed the signing of Donyell Malen from @PSV on a contract until June 2026! ✍️ pic.twitter.com/vVBblrEi41