Jeux Olympiques: la France, l'Allemagne, l'Argentine jouent leur qualification

Dernière journée décisive pour le tournoi olympique.

Le tournoi de foot des Jeux Olympiques entre dans sa phase décisive avec une troisième et dernière journée de la phase de poules qui sera cruciale pour plusieurs grandes nations. L'Allemagne, qui affronte la Cote d'Ivoire, et la France, qui se mesure au Japon et l'Argentine, qui affronte l'Espagne, sont obligées de s'imposer pour atteindre les quarts de finale.

Le Brésil, contre l'Arabie Saoudite, et l'Espagne peuvent se contenter d'un partage. Le groupe le plus indécis est celui qui verra s'opposer la Corée du Sud au Honduras et la Roumanie à la Nouvelle-Zélande: les trois équipes ont trois points après deux rencontres.