Nice prêt à piquer un transfert monégasque

L'OGC Nice de Galtier se montre très agressif sur le marché des transferts.

Si le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ont déjà fait de grosses manœuvres durant ce mercato estival, Nice n'est pas en reste. En effet, le club azuréen a déjà recruté Jean-Clair Todibo, Melvin Bard, Mario Lemina, Pablo Rosario, Calvin Stengs et Justin Kluivert, le tout pour seulement 38 millions d'euros. Et comme l'appétit vient en mangeant, d'autres recrues sont attendues.

La prochaine pourrait elle aussi venir des Pays-Bas puisque Myrone Boadu (20 ans) serait sur le point de s'engager avec les Aiglons. Annoncé proche de Monaco, qui tenait la corde dans ce dossier estimé entre 15 et 20 millions d'euros, le jeune attaquant néerlandais de l'AZ Alkmaar a été aperçu au centre d'entraînement du Gym ces dernières heures. Un indice très sérieux dans l'optique d'une signature imminente.

Comme Donyell Malen, transféré au Borussia Dortmund, mardi, Boadu, sous contrat jusqu'en juin 2023, est considéré comme un des buteurs les plus prometteurs de sa génération aux Pays-Bas. La présence de Rosario, Stengs et Kluivert, qu'il a côtoyés dans les équipes de jeunes en sélection, est une des raisons majeures de ce revirement annoncé, alors qu'il ne lui restait plus qu'à signer son contrat du côté de l'ASM.