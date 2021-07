Le culot de Raymond Domenech : "J'ai contribué au maintien du FC Nantes"

Raymond Domenech a tenté un comeback en Ligue 1 la saison passée, sans succès - littéralement, l'ancien sélectionneur de la France n'ayant pas gagné un seul match avec le FC Nantes. Pourtant, il estime avoir participé au maintien des Canaris.

En décembre dernier, le FC Nantes a tenté un coup de poker en allant chercher Raymond Domenech, sans poste depuis le fiasco de Knysna en 2010 et qui n'avait plus entraîné de club depuis 1993. Sept matchs, aucune victoire : Domenech a vite été remplacé par Antoine Kombouaré, laissant les Canaris dans une situation encore plus précaire qu'à son arrivée.

Pourtant, le coach en retire du positif : "Ce que j'ai vécu avec les joueurs était une belle expérience (...) C'était du concret sur le terrain. Ce que les gens pensent de l'extérieur en disant que c'était raté, il y a longtemps que j'ai dépassé ça", affirme-t-il sur France Info. "Je pense que ce qu'on avait mis en place a aidé à apaiser un peu ce climat d'incertitude, à remettre les joueurs en confiance. Je fais partie de ceux qui ont un peu sauvé le FC Nantes aussi. Je sais que les gens vont dire que je suis fou, mais je m'en fiche", conclut Raymond Domenech.