Après Areola, West Ham s'attaque maintenant à un défenseur des Blues

Les Hammers veulent renforcer leur secteur défensif.

Moins utilisé par Thomas Tuchel à Chelsea, Kurt Zouma (26 ans, 24 matchs et 5 buts en Premier League pour la saison 2020-2021) ne sera pas retenu cet été par le club londonien, qui souhaitait l'intégrer dans l'opération Jules Koundé pour faire baisser le prix du défenseur central du FC Séville. Mais l'international français se sent bien à Londres et préfère rester dans la capitale anglaise plutôt que partir en Espagne.

Selon le Daily Mail, West Ham est justement prêt à lui offrir un nouveau challenge sur les bords de la Tamise. Les Hammers prépareraient une offre de plus de 20 millions d'euros pour convaincre les Blues de leur céder l'ancien Stéphanois.