Hein Vanhaezebrouck soulagé : "Nous sommes passés au travers"

La Gantoise s'est qualifiée jeudi pour le troisième tour de qualification de la Conference League, malgré une défaite 2-0 en Norvège contre Valerenga. Les Buffalos se sont qualifiés grâce à une victoire 4-0 lors du match aller.

"Je vais faire court. Nous sommes passés au travers et c'était la chose la plus importante", a lâché Hein Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Nous aurions préféré que le résultat final soit différent. Nous nous sommes rapidement retrouvés menés 1-0 après un cafouillage devant le but, où nous n'avons pas réussi à dégager le ballon correctement. Heureusement, nous avons pu nous remettre rapidement de la pression norvégienne. Nous n'avons pas eu plus de problèmes en première mi-temps", a souligné le T1 gantois.

"En deuxième mi-temps, nous avons fait mieux et nous avons même eu une opportunité avec un bafouillage adverse, mais la balle n'est pas entrée. Un but et nous aurions pu tuer le match. Le 2-0 est venu sur un corner où nous avons mal défendu. Tout aurait pu se passer beaucoup plus facilement, mais nous sommes passés à travers. Valerenga s'est lancé à fond dansla rencontre dès le début", poursuit HVH. "Je suis heureux que nous ayons pu donner des minutes à certains garçons en vue des prochains matchs. Il y a quatre autres matchs les deux prochaines semaines. Donc nous allons avoir besoin de tout le monde", a conclu Hein Vanhaezebrouck.