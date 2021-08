Une victoire saveur Pro League pour les Glasgow Rangers

Le championnat écossais a repris ses droits, et les Rangers peuvent déjà compter sur de vieilles connaissances de Pro League.

Les Glasgow Rangers l'ont emporté face à Livingston (3-0) ce samedi pour la reprise de la Scottish Premiership, et les "Belgicains" du club ont déjà été décisifs : Ianis Hagi (ex-Genk) a ouvert le score à la 8e, et Kemar Roofe ponctué la marque à la 90e minute de jeu. Roofe n'était pas titulaire et est entré au jeu en lieu et place de ... Fashion Sakala, l'ancien joueur du KV Ostende.