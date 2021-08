Vainqueur du Trophée des Champions, Xeka répond aux critiques

Ce dimanche, Lille a remporté le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain (1-0) grâce à un but du milieu offensif.

Malgré le changement d’entraîneur, avec le départ de Christophe Galtier remplacé par Jocelyn Gourvennec, Lille reste aussi ambitieux. Xeka (26 ans, 1 match et 1 but toutes compétitions confondues cette saison) en a profité pour répondre aux critiques sur le LOSC.

"Je sais qu'il y a beaucoup de doutes autour du club mais nous, à l'intérieur, on connaît notre valeur, a confié le Portugais sur Prime Video. On le montre souvent pendant les matchs, le championnat, pendant les coupes, toutes les compétitions auxquelles le LOSC participe, on montre notre identité. C'est ça qui nous caractérise, et c'est ça qu'il faut continuer à faire."