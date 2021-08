Joan Laporta optimiste pour Lionel Messi : "Il veut rester au club"

Il faudrait un énorme retournement de situation pour ne pas voir Messi prolonger son contrat en Catalogne.

Lionel Messi est en passe de prolonger au FC Barcelone. Le média espagnol Sport est clair : l'Argentin va signer un nouveau contrat de six ans chez les Blaugranas.

L'officialisation de l'annonce tarde mais le président du Barça Joan Laporta s'est exprimé en conférence de presse et a montré un certain optimisme : "Nous faisons tout notre possible pour que Leo Messi continue d'évoluer ici. La situation évolue bien car il veut rester au club".

Des propos qui auront de quoi rassurer les supporters catalans.