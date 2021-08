John van den Brom tout de même fier de la performance de Genk : "Dommage qu'on ait perdu à cause de ça"

Après un match solide contre un adversaire intelligent, Genk s'est incliné 1-2. John van den Brom a vu beaucoup de bonnes choses, même si les deux buts ont été facilement accordés. Des erreurs qui coûtent cher quand on est face à un adversaire comme le Shakhtar.

Genk a laissé le Shakhtar avoir le ballon dès le début. Les troupes de John van den Brom n'ont pas donné grand-chose. "Nous avons joué de manière disciplinée sur le plan technique et tactique contre un adversaire très fort. Nous le savions aussi, ces gars-là peuvent jouer du très bon football", a déclaré John van den Brom à l'issue de la rencontre. "Même lorsque nous avions le ballon, nous étions capables de leur poser des problèmes de temps en temps. Notre superbe but a ouvert le jeu", a souligné le technicien néerlandais.

Le vice-champion a ouvert le score juste avant la pause avec un but d'Onuachu. En seconde période, le Shakhtar a poussé sur l'accélérateur. "Jusqu'à cette égalisation, nous n'étions pas vraiment en difficulté. La phase du penalty est une véritable honte. Et le deuxième but... Ok, ils n'ont pas touché le ballon (Hrosovsky a trébuché après une claquette, ndlr.), mais à part cela, nous avons bien défendu dans nos propres seize derniers mètres à nouveau, tout comme contre Ostende. C'est dommage qu'on ait perdu à cause de ça, mais je ne peux pas en vouloir à Lucumi et Munoz. Ils nous ont tant appris aujourd'hui. C'est leur intelligence qui fait la différence, nous sommes punis pour des erreurs individuelles."

Une défaite 1-2 et un match retour à Kiev la semaine prochaine. Genk semble avoir besoin d'un miracle pour passer le Shakhtar. "Je suis fier de la performance de mes joueurs aujourd'hui. Et croyez-moi, cela offre une perspective. Ce ne sera pas facile pour nous, mais ce ne sera pas facile pour eux non plus", a conclu John van den Brom avec une certaine détermination.