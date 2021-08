Antoine Bernier de retour à Anderlecht avec un parfum de revanche : "Je n'y ai jamais vraiment reçu ma chance"

Ce dimanche lors de la troisième journée de Jupiler Pro League, l'ailier sérésien retrouvera son ancien club, le Sporting d'Anderlecht.

Après sa belle victoire contre le KV Malines (1-0), le RFC Seraing se déplace au Parc Astrid pour y affronter Anderlecht ce dimanche. Un match au parfum de revanche pour Antoine Bernier qui avait évolué chez les Mauves entre 17 et 21 ans.

"C'est en partie grâce à eux si je suis à Seraing aujourd'hui"

"Oui un peu car je n'ai jamais vraiment reçu ma chance à Anderlecht. L'ingrédient manquant pour y percer ? J'aurais peut-être dû rejoindre les Mauves deux voire trois ans plus tôt pour m'y imposer. Je me serais ainsi plus montré. Même au niveau de la progression technique, j'ai dû rattraper du retard et cela a joué. Des joueurs un peu plus jeunes, mais du même niveau sont ainsi passés devant moi", a expliqué le Dinantais. "J'ai tout de même bien progressé là-bas étant donné que c'est l'un des meilleurs centres de formation de Belgique. C'est en partie grâce à eux si je suis à Seraing aujourd'hui", a souligné l'ailier des Métallos.

Le promu sérésien se déplace au Parc Astrid sans aucune pression. "Nous n'avons rien à perdre tandis qu'eux ne sont pas au mieux en ce début de saison, et auront une certaine pression sur leurs épaules. Il faut tout donner pour faire un résultat", a conclu Antoine Bernier.