Lior Refaelov décisif en Mauve : "On va bientôt enchaîner les victoires"

Titularisé pour la première fois, Lior Refaelov semble désormais lancé.

Deux passes décisives sur corner et un joli but d'une frappe sèche : Lior Refaelov a été l'homme de la victoire anderlechtoise au KF Laçi. L'Israélien était titulaire pour la première fois et a remercié Kompany par sa prestation. "J'espère devenir un joueur important, je suis venu à Anderlecht pour ça. J'ai encore le feu sacré", affirme-t-il en conférence de presse après le match dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Refaelov n'en veut pas à Kompany de l'avoir mis sur le banc en début de saison. "Il sait que je veux jouer chaque match mais je respecte ses choix", affirme-t-il. Qui plus est, le vétéran est lucide : "La saison sera longue et je ne saurai pas jouer tous les matchs. C'était la première fois que j'en entamais un et je suis satisfait de ma prestation. Les résultats ? Je sais que les supporters en veulent mais nous avons une nouvelle équipe, ça prend du temps. Nous enchaînerons bientôt les victoires", conclut Lior Refaelov.