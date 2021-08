JO: le Brésil conserve son titre olympique !

Au bout d'une finale peu spectaculaire mais très serrée, le Brésil de Dani Alvès a conservé son titre.

Les finales sont toujours serrées, et avec la chaleur qui rêgne à Tokyo, les organismes ont été mis à rude épreuve depuis le début de ce tournoi olympique. Le niveau de ce Brésil - Espagne n'a du coup pas répondu aux attentes.

En première période, le Brésil a une occasion en or: une sortie en mode karatéka de Unai Simon sur Cunha offre un penalty aux Sud-américains. Cependant, Richarlison se loupe complètement et son ballon s'envole dans les nuages nippons.

Juste avant la pause, Cunha ne tremble pas après une triple erreur défensive espagnole: il fusille le gardien pour ouvrir le score (45', 1-0). Les Espagnols n'ont plus le choix après la pause: il faut attaquer et jouer de façon plus offensive. Cela paie d'ailleurs puisque Oyarzabal égalise d'une superbe reprise de volée (61', 1-1). Le reste de la mi-temps est à mettre à l'actif des Espagnols qui touchent deux fois la barre.

Les deux équipes filent en prolongations et c'est Malcom, l'attaquant du Zénit, qui s'en va en contre tromper le gardien ibérique (113', 2-1). Le Brésil tient bon et conserve au Japon son titre olympique remporté il y a 5 ans à Rio.