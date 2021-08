Kita s'en prend à Kolo Muani: "Qu'il prenne ses responsabilités"

Le jeune joueur de Nantes est dans la même situation que Kylian Mbappé....et cela ne fait pas du tout rire son président.

Malgré sa cote sur le marché des transferts, Randal Kolo Muani (22 ans, 1 match en L1 cette saison) souhaite honorer la dernière année de son contrat à Nantes sans prolonger. Sa décision ne fait évidemment pas les affaires du président Waldemar Kita, qui incite son attaquant à prendre une autre décision.

"Il a des propositions de plusieurs clubs à l'étranger et en France aussi, a confirmé le dirigeant au micro de Prime Video. Il a envie de rester et de finir son contrat, ce que je souhaite. Je souhaite même le prolonger. Tout dépendra de lui mais il y a tout un entourage autour. Il faut qu'il comprenne que c'est un jeune joueur, que ce serait mieux qu'il reste avec nous. Ou carrément qu'il prenne une vraie décision et dise 'je veux partir'."

"A lui de faire preuve de diplomatie avec nous. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Je pense qu'il est bien cadré avec son père et ses frères. J'espère qu'il va rester et qu'il va prolonger. Sinon, s’il a envie d'une autre aventure, on le comprend très bien", a envisagé le patron des Canaris, qui n’a aucune envie de perdre son jeune talent sans aucune indemnité.