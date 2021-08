📷 Le RWDM dévoile ses maillots en vue de la nouvelle saison

Le RWDM a dévoilé ce vendredi ses nouvelles vareuses en vue de la saison 2021-2022. A une semaine de la reprise de la saison en D1B, les Molenbeekois ont dévoilé leurs nouvelles tenues au pied de l'Atomium.

Joma, l'équipementier du club bruxellois, a misé sur une tunique assez sobre avec des motifs qui ressemblent justement à la structure de l'Atomium.

Official R.W.D.M kit Home & away 2021-2022. Do you guys like it? #RWDM pic.twitter.com/HMla6l9DrC