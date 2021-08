Presnel Kimpembe se méfie du promu

Avant d'affronter Troyes pour la reprise de la Ligue 1 samedi (17h), le joueur du PSG est méfiant.

Presnel Kimpembe (25 ans, 28 matchs en L1 pour la saison 2020-2021) se méfie de Troyes. Le défenseur central se souvient que le Paris Saint-Germain avait laissé filer de précieux points à l’entame du précédent exercice.

"On a vu la saison dernière que le début de championnat avait été compliqué. On a perdu beaucoup de points bêtement", a rappelé le Français sur le site officiel du PSG. "Contre Troyes, on sait à quoi s'attendre. Ils ne vont pas nous faire de cadeau et ils reviennent de Ligue 2, ils ont été champions... On sait qu'ils auront envie de faire un bon match contre nous. Il faudra bien commencer."