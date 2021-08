🎥 Supercoupe : Yorbe Vertessen aux anges après son but contre l'Ajax

L'Ajax et du PSV se rencontraient hier à l'occasion de la Supercoupe des Pays-Bas.

L'affiche était belle à Amsterdam où les rivaux de l'Ajax et du PSV se retrouvaient pour le traditionnel 'Johan Cruijff Schaal', ou Supercoupe.

Le PSV a surpris en s'imposant 0-4 face à l'Ajax, réduit à dix juste avant la pause. Une expulsion (de Tagliafico) que l'on considère comme sévère du côté du champion des Pays-Bas, et qui a été le tournant le la rencontre.

L'euphorie était donc grande dans le rang du PSV, même si Roger Schmidt a tenu à tempérer les ardeurs : "Nous sommes fiers, cela nous motive pour la suite. La saison dernière, nous avons également réalisé de bonnes performances contre l'Ajax, mais ensuite les résultats ne se sont pas concrétisés", a analysé l'entraîneur du PSV en conférence de presse.

Le PSV devrait être un sérieux prétendant au titre cette saison : "Nous venons de gagner une finale mais cela n'offre aucune garantie pour la suite de la saison. Nous étions bons et l'Ajax n'était pas mauvais non plus. L'année dernière, la différence ne s'est pas faite lors des confrontations avec l'Ajax, elle s'est faite dans tous les autres matchs. Nous devons prouver que nous avons grandi, et être réguliers", poursuit l'Allemand.

Monté au jeu dans le dernier quart d'heure, Yorbe Vertessen a participé à la fête en plantant le troisième but du PSV : "Ce n'était pas évident de monter au jeu dans une telle rencontre, mais ce but rapide a bien libéré les choses. Marquer contre l'Ajax est un immense plaisir, c'est un super sentiment. Le coach m'a félicité d'avoir apporté beaucoup d'énergie et de danger en montant au jeu", confiait le Belge au micro de PSV TV.