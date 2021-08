Bernd Hollerbach fulmine : "On ne peut vraiment pas défendre comme ça au plus haut niveau"

L'entraîneur allemand a vu son équipe s'incliner 1-3 contre Zulte Waregem samedi.

Outre la défaite, c'est la défense en particulier, qui n'a pas été à la hauteur aux yeux de Bernd Hollerbach : "Nous n'avons pas été assez audacieux. On ne peut vraiment pas défendre comme ça au plus haut niveau", a déclaré le coach des Canaris dans Het Belang Van Limburg.

"Quand on fait des erreurs comme ça, c'est difficile de prendre des points contre une bonne équipe. Surtout quand on ne gagne aucun duel. On peut parler de tactique, mais laisser autant d'espace à l'adversaire dans nos seize mètres...", poursuit Hollerbach.

Pourtant, il y avait un coup à jouer pour STVV à domicile : "Avant la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité. Grâce à Mboyo, nous avons eu une bonne occasion de faire 1-0. Si tu marques ça, tu te facilites la tâche. Nous ne l'avons pas fait mais eux l'ont fait. Au final, ils méritaient de gagner."

Le STVV devra faire beaucoup mieux samedi, lors de son déplacement à Eupen, qui a bien commencé avec 5 sur 9 et un match nul contre le Club de Bruges et Anderlecht.