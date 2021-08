Hugo Cuypers dans un nouveau rôle : "Je fais ce que demande le coach"

Malines n'a pas brillé ce week-end contre Eupen. Hugo Cuypers, aligné sur le flanc, tentait d'analyser la défaite.

"Ce n'était pas un match facile, pour l'équipe comme pour moi", reconnaissait Cuypers après la défaite (1-3) contre Eupen. "Nous avons eu les occasion pour prendre l'avantage, mais sans y parvenir". Hugo Cuypers, 9 de formation, a dû se décaler sur le flanc.

"C'est vrai, je jouais excentré et c'est nouveau pour moi. J'ai été formé en pointe et c'est là que je me sens le mieux", estime-t-il. "Mais je fais ce que le coach demande et j'essaie d'aider au mieux même sur le flanc. Cette fois, ça n'a pas vraiment marché".