Senne Lynen monte en puissance : "Ca se passe bien en ce moment"

Senne Lynen n'est pas le plus connu des médians de l'Union Saint-Gilloise mais auteur d'un assist au Kiel, il a confirmé qu'il était désormais un cadre.

Senne Lynen (22 ans) a été formé au Club de Bruges mais après avoir lancé sa carrière professionnelle à Telstar, aux Pays-Bas, il a rejoint l'USG la saison passée et a participé activement au titre en D1B. Devenu titulaire en fin de saison, c'est dans ce rôle qu'il a commencé celle-ci. Lynen s'est ensuite présenté en salle de presse, malgré ... un nez cassé ? "Je devrai aller à l'hôpital ce soir car il y a un risque que mon nez soit cassé, oui", reconnaît-il. Pas de quoi lui enlever le sourire.

"J'ai fait une très bonne préparation et c'est vrai que dans ces cas-là, vous espérez jouer beaucoup. Je connais bien le staff et les joueurs désormais, donc c'est plus facile que la saison passée", explique Lynen. "J'étais plus souvent sur le banc. Maintenant, ça se passe très bien. Nous avons trois milieux très solides, et je joue un peu plus haut sur le terrain, je suis en confiance. On essaie de venir souvent dans la boîte", continue l'Unioniste, auteur d'un assist.