La reprise en D1B : Virton ressuscité, mais loin d'être prêt

Ce week-end, c'est la reprise en D1B. Walfoot vous présente toutes les équipes. Place au revenant : l'Excelsior Virton, qui repart d'une page blanche !

Oui, ce 15 août, Virton recevra bien Westerlo pour lancer sa saison en D1B : après une saga judiciaire sur laquelle il n'est plus nécessaire de revenir dans les grandes largeurs mais qui a vu le club gaumais être blanchi par la CBAS, l'Excelsior a travaillé dans l'ombre, tentant de trouver des repreneurs mais devant finalement s'en remettre encore une fois à Flavio Becca, qui reste à la barre le temps de trouver un actionnaire sérieux. Problème : entre temps, tout le noyau a pris la poudre d'escampette.

Le flou total

Impossible de dire où en est Virton sur le plan sportif : après un an d'absence, le club ne ressemblera en rien à celui qui avait à l'époque proposé l'un des meilleurs footballs de D1B, frôlant la montée. On imagine mal comment Christophe Grégoire, le nouveau coach, va pouvoir faire prendre la mayonnaise en si peu de temps, avec des joueurs qui se découvriront et découvriront même pour la plupart le championnat.

Quelques renforts d'expérience ...

Certains noms ont cependant pu rassurer un peu les supporters gaumais : Anthony Sadin sera un n°1 d'expérience, et Anas Hamzaoui est arrivé de l'Union pour renforcer la défense. Jonas Vinck, lui aussi un ancien de D1B (Roulers), semble également avoir le niveau, et on évoque Corentin Fiore, en test. Au milieu, l'ancien talent du Beerschot Keres Masangu (21 ans) va tenter d'enfin se lancer et est peut-être une bonne pioche. Devant, Din Sula est arrivé de Waasland-Beveren et Jamal Abbou a déjà montré de belles choses à Lommel. C'est tout niveau têtes connues, dans ce noyau actuellement composé de 16 joueurs.

© photonews

... mais beaucoup de points d'interrogation

Pour le reste, cela ressemble tout de même un peu à une partie de Football Manager en mode difficile, tant Tom Van Den Abbeele a été réduit à tenter des pioches qu'on peut difficilement juger. Entre un joueur venant de la réserve d'un club roumain (Jad Mouaddib), un autre du second échelon américain (Joris Ahlinvi), deux prêts de jeunes en provenance d'Italie (Rizzo du Genoa, Napoletano de Parme), ou encore un ancien lillois qui arrive de Tchéquie (Ruben Droehnle), c'est un vrai melting-pot, mais un melting-pot qui a montré un beau visage lors de ses deux sorties amicales, notamment face à Visé (Nationale 1). Mention spéciale à Aimery Pinga, buteur, qui s'est déjà montré efficace et présentait de superbes statistiques en D2 suisse.

Objectif maintien

L'objectif de Virton sera clair : faire prendre la mayonnaise et éviter d'être ridicule. Le club est en construction et il y a fort à parier que d'ici au 31 août, le noyau se sera encore renforcé, surtout si l'Excelsior prouve par des résultats ou par un public bien présent que son projet est sérieux. En attendant, Christophe Grégoire est certainement l'entraîneur de D1B ayant le travail le plus difficile en vue de la reprise ...