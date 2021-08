Thibault Peyre pourrait être prêté par le KV Malines

Soumis à rude concurrence du côté du KV Malines, Thibault Peyre pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs.

D'après Het Laatste Nieuws, Thibault Peyre (28 ans), titulaire la saison passée (36 matchs toutes compétitions confondues) mais pas encore utilisé par Wouter Vrancken cette saison, pourrait se résoudre à un prêt afin d'obtenir plus de temps de jeu. Le joueur et son entourage, qui ne s'attendaient pas à cette situation, cherchent une solution, et la Ligue 1 est envisagée.

Le club de Clermont Foot, promu, serait une piste. D'autres options existent, avec en ligne de mire un prêt pour la saison à venir plutôt qu'un transfert. Peyre est sous contrat jusqu'en 2024 Derrière les Casernes.