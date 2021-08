La reprise en D1B : le RWDM veut faire mieux que la saison dernière

La D1B reprendra ses droits ce week-end. Place au RWDM qui espère terminer dans les cinq premiers lors de l'exercice à venir.

Lors de la saison 2020-2021, le RWDM avait terminé à la sixième place avec 35 points au compteur en D1B. Le promu avait donc vécu une saison plus ou moins tranquille et assuré son maintien.

Le club bruxellois, qui débutera le nouvel exercice en recevant Mouscron samedi, est prêt. "La préparation estivale s'est bien déroulée à part un petit couac à la fin. Nous devions affronter Malines en match amical le week-end dernier mais le match a été annulé à cause du coronavirus du côté du KaVé. C'était notre dernière rencontre à J-7 avant la reprise. Un petit coup dur tout de même car nous voulions peaufiner notre préparation avec cette dernière joute amicale. À part cela, nous avons affronté de bonnes équipes et ce que nous avons vu est encourageant pour la suite", nous confie Julien Gorius.

© photonews

Les Molenbeekois attendent encore quelques arrivées afin de compléter leur noyau. "Nous avons 90% de l'effectif, il devrait y avoir encore une à trois arrivées d'ici la fin du mercato estival. Nous avons conservé une bonne partie de notre équipe. Tout le monde se connaît et la philosophie de jeu du staff est bien ancrée. Jusqu'à maintenant, nous avons transféré seulement des joueurs qui pouvaient apporter une plus-value et chaque renfort a été validé à tous les niveaux. C'est important que tout le monde au club soit d'accord lorsqu'on signe un joueur. C'est notre ligne directrice. De plus, il ne faut pas oublier que nous sommes le plus petit budget de D1B", explique le directeur sportif du club.

Outre les nouvelles recrues, le premier renfort du club est le douzième homme. "Nous avons hâte du retour des supporters au Stade Edmond Machtens. Ce sera à coup sûr notre meilleur renfort. Un public énorme qui va nous aider à la maison. Nous voulons d'ailleurs redevenir avec eux une forteresse imprenable à domicile", ajoute l'ancien milieu de terrain.

Ambitions

Le dirigeant du club molenbeekois a ensuite évoqué les ambitions du club. "Nous voulons faire mieux que la saison dernière et finir plus haut que la sixième place. L'important est vraiment de bien débuter la compétition avec une série de victoires. Car tout peut aller très vite en deuxième division belge. Viser la spirale positive, poursuivre notre travail et être compétitif", a conclu Julien Gorius.

Transferts

Arrivées : Théo Defourny (Eupen), Ibrahima Sory Sankhon (Saint-Trond), Alexis Gonçalves Pereira (Châteauroux), Ivann Botella (SC Lyon), Théo Gécé (Charleroi)

Départs : Ivan Yagan (Lierse), Naïm Boujouh (Dessel), Anthony Sadin (Virton), Erwin Senakuku (UR Namur), Anthony Bova (RUS Rebecq)