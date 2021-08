Le transfert de Romelu Lukaku à Chelsea est celui de tous les records

Sept ans après avoir été officiellement vendu par Chelsea à Everton, Big Rom a fait son grand retour à Stamford Bridge.

Après deux magnifiques saisons à l'Inter Milan où il a planté 47 roses, Romelu Lukaku a fait son grand retour à Chelsea cet été. Les Blues ont déboursé 115 M€ pour le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. Le Belge est d'ailleurs devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club londonien, devant l’Allemand Kai Havertz et l’Espagnol Kepa Arrizabalaga (achetés 80 M€) et la deuxième du championnat anglais derrière Grealish (acheté 117 millions d'euros par Man City).

Plusieurs records battus

Big Rom est devenu l’homme le mieux payé de Chelsea, selon le Daily Mail. Avec un salaire hebdomadaire (bonus compris) estimé à 529.000€ (soit environ 27 M€ par saison), le joueur âgé de 28 ans devance le Français N’Golo Kanté et ses 340.000€ par semaine. Il a également hérité du plus gros salaire de Premier League devant Kevin De Bruyne et Jack Grealish.

Grâce aux 115 M€ déboursés par Chelsea, Lukaku est aussi devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football en matière de transferts cumulés. Avec 325 M€ au compteur, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht, de Chelsea, d'Everton, de Manchester United et de l’Inter Milan fait mieux que Neymar (2e, 310 M€) et Cristiano Ronaldo (3e, 230 M€).