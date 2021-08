Radja Nainggolan déjà prêt à jouer avec le Great Old? "Si le coach fait appel à moi..."

Recrue phare du mercato estival en Pro League, Radja Nainggolan était présenté a fait ses premiers pas au Bosuil en tant que joueur de l'Antwerp ce lundi. Déterminé, l'ancien Diable Rouge arrive avec ambitions dans sa ville.

Anversois, formé au Beerschot dont il est l'ambassadeur, c'est donc avec le rival historique anversois que Radja Nainggolan va faire ses débuts en Pro League. Un choix dicté, d'abord par l'intérêt manifeste du matricule 1, mais aussi par les ambitions anversoises.

Séduit par "l'envie et l'enthousiasme de l'Antwerp"

Comme il l'a expliqué en conférence de presse cet après-midi. "D'une point de vue purement financier, j'aurais pu gagner plus en Turquie. Mais j'ai été séduit par l'enthousiasme et l'envie de l'Antwerp. C'est ce que j'ai remarqué dès ma première conversation avec le président et les gens du club."

Et c'est donc avec l'envie d'aider le Great Old à grandir que le Ninja a décidé de rejoindre sa ville natale. "Je n'ai encore jamais joué en Belgique, donc c'est une motivation supplémentaire. Je veux ici me montrer, aider le club à grandir. C'est un projet idéal pour moi."

Pas encore à 100%, mais...

Reste à voir quand débutera cette nouvelle aventure pour Radja Nainggolan? Le nouveau médian de l'Inter n'est pas encore à 100%, mais se dit prêt à jouer. "J'ai fait la préparation avec l'Inter, mais quand mon contrat a été arrêté, j'ai pris quelques jours de congé. Donc, cela fait huit ou neuf jours que je n'ai rien fait. je suis peut-être à 70%", explique-t-il.

Mais ça ne l'empêchera pas de jouer. "Si le coach me demande, même à 20% je jouerai. On n'a pas encore parlé de quand j'allais jouer. C'est le coach qui décide", conclut-il. Le prochain défi du Great Old sera de se qualifier pour les poules de l'Europa League. L'Antwerp affronte l'Omonia Nicosie en barrages, le match aller est prévu ce jeudi à Chypre, le match retour le jeudi suivant au Bosuil. Avec ou sans le Ninja? Début de réponse ce jeudi.