Mohamed Dahmane dénonce le racisme dont a été victime l'Olympic Charleroi à Dessel

L'Olympic Charleroi se déplaçait au KWS Dessel en Coupe de Belgique et le responsable sportif du club carolo, Mohamed Dahmane, a évoqué le racisme dont ont été victimes plusieurs joueurs.

Lors du match opposant Dessel Sport à l'Olympic Charleroi, plusieurs Dogues ont été victimes de cris racistes, ce qui a forcé le speaker du stade à intervenir pour demander aux supporters de cesser leur comportement. Mohamed Dahmane, directeur sportif et joueur de l'Olympic, a réagi via un message sur les réseaux sociaux.

"Mes joueurs ont été affectés mais ont continué à se battre, et la meilleure réponse fut donnée à la fin du match ... Contre toute attente, j'ai pris la responsabilité d'envoyer tous les joueurs de l'Olympic et le staff afin de saluer les supporters du KWS Dessel et leur kop", explique-t-il. "La raison ? Leur montrer que rien ne nous atteint et que nous répondrons au mieux que possible par le bon comportement".