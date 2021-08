Deschamps explique pourquoi il est resté sélectionneur: "La meilleure chose qui me soit arrivé"

Si Didier Deschamps a tenu à expliquer le fiasco de l'équipe de France à l'Euro, il a aussi expliqué pourquoi il était resté à la tête de l'équipe nationale.

Malgré le fiasco à l’Euro avec l’élimination en 8es de finale contre la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.), Didier Deschamps a pris la décision de poursuivre comme sélectionneur de l’équipe de France et il a été maintenu dans ses fonctions par le président de la FFF, Noël Le Graët. Le technicien a expliqué son choix et dévoilé les coulisses de son échange avec le dirigeant début juillet à l’occasion d’un long entretien accordé ce vendredi à L’Equipe.

"Je ne veux pas continuer pour continuer. L'équipe de France, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement, et en tant que joueur j'ai pris l'initiative de tirer le rideau moi-même. Là, tout était possible, et c'était l'objet de cette discussion, lui donner mon ressenti. Je veux continuer parce que mon envie et ma détermination sont intactes, parce que je connais bien ce groupe et que je suis convaincu qu'il peut faire de belles choses", a plaidé le double champion du monde, avant d’évoquer plus précisément sa discussion avec Le Graët.

"Elle était très agréable. J'étais seul avec lui, mais on s'était déjà parlé au téléphone plusieurs fois. Le président me connaît, je sais qu'il a confiance en moi, mais je comprends très bien sa position, il voulait connaître mon envie et ma détermination", a raconté DD, sous contrat jusqu’au Mondial 2022 et qui a su trouver les mots pour convaincre son boss.