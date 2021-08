Mbaye Leye évoque ses deux nouvelles recrues et la fin de mercato : "Quand il y a des rentrées, il y a forcément des sorties"

Le Standard de Liège a accueilli deux nouvelles recrues cette semaine avec l'arrivée d'Hamzi Rafia et Daouda Peeters.

Hamza Rafia et Daouda Peeters ont rejoint le Standard de Liège en provenance de la Juventus. Les deux médians sont prêtés avec option d'achat chez les Rouches. Mbaye Leye était content de pouvoir compter sur deux renforts. "Daouda a des qualités qu’on n’avait pas et Hamza apporte une touche technique. C’est bien d’avoir de la concurrence supplémentaire pour éviter que certains ne restent dans leur zone de confort. C'est du sang frais qui fait du bien", a lâché le technicien sénégalais en conférence de presse.



Le Standard cherche encore à se renforcer en défense. "C’est une possibilité et on y travaille. On essaye d’amener quelque chose dans toutes les lignes. Même si je suis content du noyau actuel, si on a encore une arrivée derrière, on sera vraiment compétitifs", a souligné l'ancien attaquant.

Le matricule 16 enregistrer des départs en cette fin de mercato. "Je m'entraîne avec 20 joueurs. Donc il y a des joueurs sur le côté et ceux-ci suivent un programme individuel lors des veilles de match. Il y en aura toujours deux ou trois qui sauteront aussi dans la liste puisque je peux en retenir que 18. On va jouer un match par semaine donc on n'a pas besoin d'un groupe européen avec un noyau plus gros. Quand il y a des rentrées, il y a forcément des sorties", a conclu Mbaye Leye.