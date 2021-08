Nouveau transfert pour les Gunners

Ça bouge à Arsenal. Le club londonien avait confirmé l'arrivée de Martin Odegaard en début de journée, c'est le transfert d'Aaron Ramsdale qui a été officialisé vendredi soir. Le portier de 23 ans quitte Sheffield United et devrait être disponible pour le derby contre Chelsea de dimanche.

Formé à Sheffield, Aaron Ramsdale était passé par Bournemouth, Chesterfield et Wimbledon avant de revenir dans son club formateur l'été dernier. La saison dernière, il a disputé toutes les rencontres de Premier League avec les Blades et ses performances lui avaient permis de gagner sa place pour l'Euro: il était dans le groupe anglais qui a atteint la finale du tournoi continental, mais n'a pas joué.

Welcome to The Arsenal, @AaronRamsdale98 ❤️