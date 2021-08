Officiel : Gary Cahill (ex-Chelsea) rebondit en Championship

Gary Cahill (35 ans) s'est engagé librement avec l'AFC Bournemouth, en Championship. Le défenseur central international anglais était sans contrat depuis la fin de son bail à Crystal Palace. Il amène toute son expérience aux Cherries, ayant remporté deux fois la Premier League et l'Europa League avec Chelsea et ayant intégré à trois reprises l'équipe-type de la Premier League en 2014, 2015 et 2017.

Cahill compte également 61 sélections avec l'Angleterre et a disputé la Coupe du Monde 2018, après laquelle il a annoncé sa retraite internationale.

🏆🏆 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲

🏆🏆 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲

🏆🏆 𝗙𝗔 𝗖𝘂𝗽

🏆 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲

🏆 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗖𝘂𝗽



All you need to know on @GaryJCahill’s illustrious career in our profile and gallery.#afcb 🍒