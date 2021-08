Alessio Castro-Montes candidat Diable Rouge? "Pourquoi pas? "

Roberto Martinez a prévenu qu'il n'y aurait pas de révolution dans sa prochaine sélection, mais Marc Degryse, lui, opterait pour plusieurs nouvelles têtes s'il était à la place du sélectionneur.

Ancien Diable Rouge et désormais consultant régulier pour Het Laatste Nieuws, Marc Degryse estime que c'est déjà maintenant qu'il faut préparer l'effctif pour le Mondial 2022, qui aura lieu dans à peine plus d'un an.

"Il n'y aura pas de temps à perdre et c'est pour ça que j'aimerais que Roberto Martinez opte pour des joueurs qui sont tout à fait prêts à jouer. Par exemple, Mertens, De Bruyne et Doku risquent de déclarer forfait. C'est pourquoi j'opterais pour Charles De Ketelaere et Theo Bongonda", explique-t-il.

Mais le poste de latéral pourrait aussi poser des soucis à Roberto Martinez: Timothy Castagne et Thomas Meunier n'ont pas encore rejoué et Thorgan Hazard a loupé les deux derniers matchs du Borussia sur blessure.

De quoi inciter Martinez à du changement? "Je pense directement à Thomas Foket et Alexis Saelemaekers, mais aussi, pourquoi pas, à Alessio Castro-Montes? C'est dommage que la sélection tombe avant son match européen et avant le choc de dimanche contre Bruges, mais je suivrai ses prestations de près", insiste Marc Degryse.