France : Didier Deschamps explique l'absence d'Olivier Giroud

Comme pressenti, l'attaquant de l'AC Milan ne figure pas dans la liste dévoilée ce jeudi par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps pour les matchs contre la Bosnie-Herzégovine (01/09), l'Ukraine (04/09) et la Finlande (07/09).

Olivier Giroud (34 ans, 110 sélections et 46 buts) n'a pas été repris en équipe de France pour les matchs éliminatoires du Mondial 2022. Est-ce une page qui se tourne pour le natif de Chambéry ? Pas forcément à en croire Didier Deschamps.

"Je n’ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit. Olivier est toujours disponible, sa situation a changé évidemment avec son transfert à l'AC Milan où il a retrouvé jusqu’à présent beaucoup plus de temps de jeu. C’est simplement un choix sportif du moment par rapport à une liste de 23, avec de la concurrence comme toujours et le retour d’Anthony Martial qui était blessé pour l’Euro", a confié le technicien français en conférence de presse. "Mais, ce n’est pas se projeter, c’est mon choix aujourd’hui. A Olivier de continuer à être performant et il continue évidemment à être disponible pour l’équipe de France."