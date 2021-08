Kompany très déçu après l'élimination : "Je ne sais pas décrire mon sentiment"

Cela n'arrive pas souvent : après l'élimination à Arnhem, Vincent Kompany ne trouvait pas vraiment ses mots. "C'est vraiment rageant", reconnaît-il.

Anderlecht n'a pas répondu présent ce jeudi, et c'est probablement ce qui frustre le plus Vincent Kompany. "Ca aura un gros impact sur le groupe et le staff à court terme", reconnaît-il. "Mais je suis ici depuis 24 mois et nous avons connu beaucoup de moments plus compliqués encore, croyez-moi. Même si en effet, c'est vraiment difficile. Je ne trouve pas les mots pour décrire mon sentiment", souffle Kompany.

"Mais il y a de nouveau un match dans trois jours. Peu importe à quel point ça fait mal, il va falloir tourner la page très vite", souligne le coach du RSCA.

Les changements ? C'est facile à dire après coup

Fait marquant et qu'un coach apprécie peu : Anderlecht a été surpris à deux reprises en début de mi-temps. "On a pourtant insisté sur ça à l'entraînement. Contre une équipe comme Vitesse, il faut être là dès l'entame de la rencontre. On sait aussi qu'ils sont forts de l'extérieur du rectangle", regrette Kompany. "Je pourrais vous détailler ici tout ce qui s'est mal passé, mais ... Au final, tout le monde n'a pas été si mauvais, mais nous ne sommes pas sortis assez vite, l'intensité n'était pas là. Cela dit, notre but ne sort pas de nulle part non plus, et ils n'ont pas eu tant d'occasions", nuance-t-il encore.

Autre point dont Kompany a dû répondre : ses changements, jugés tardifs et qui n'ont pas amené grand chose, comme Dauda, qui n'avait ... pas encore joué cette saison. "En règle générale, on attend beaucoup des grands noms dans ce genre de matchs. Refaelov a eu du mal aujourd'hui, ce qui arrive. Tout n'est pas blanc ou noir", pointe le coach. "C'est toujours facile à dire après coup mais ce qui m'embête aujourd'hui est que nous nous sommes mis en position dangereuse, sans jamais que la dernière passe soit la bonne".